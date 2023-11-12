Isparta'da Gıda Zehirlenmesi 90 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Isparta'da kız öğrenci yurdunda kalan ve yedikleri tavuk yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 90 öğrenciden 78'i taburcu edildi.

Isparta'da Gıda Zehirlenmesi 90 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsü'ndeki Bediüzzaman Said Nursi KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, dün akşam yemeğinde yedikleri tavuk yemeğinden etkilenerek gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere başvurdu.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Isparta Şehir Hastanesi acil servisine başvuran 90 öğrenciden 78'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastanelerde tedavisi devam eden 12 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi

# ısparta # gıda zehirlenmesi
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