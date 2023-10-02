İstanbul Bağcılar’da Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Bağcılar’da bir şahıs ablasının evine girerken kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

İstanbul Bağcılar’da Silahlı Saldırı: 1 Ölü
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Olay, Bağcılar Kirazlı Mahallesi 1169 Sokak üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ablasının evine yemek yemek için gelen Muhammed Avcı eve girerken kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Bağcılar’da Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Olayı gören çevrede ki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Avcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Avcı’nın cenazesi olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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# silahlı saldırı # Bağcılar
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