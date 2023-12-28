İstanbul ve İzmir'de DEAŞ Operasyonu! 31 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yurt genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar sürüyor. Son olarak İstanbul ve İzmir'de önemli operasyonlara imza atıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, 25 kişinin terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Ekiplerin 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

İzmir'de de 9 Şüpheli Gözaltına Alındı!

İzmir'de de Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yapılan çalışma kapsamında, 5 Suriyelinin DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlendi. Ayrıca 4 Suriyelinin de DEAŞ'la bağlantılı olabileceği gerekçesiyle haklarında "güvenlik tahdit kodu" bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliler Kemalpaşa, Tire ve Torbalı ilçelerindeki operasyonlarda gözaltına alındı. Aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

Şüpheliler ile aynı evlerde bulunan 15'i çocuk 23 kişi de sınır dışı edilmek üzere Göçmen Büro İzmir Şubesine sevk edildi.