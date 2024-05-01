İstanbul’da 1 Mayıs gözaltıları! Taksim, Okmeydanı, Beşiktaş…

İstanbul’da 1 Mayıs kutlamaları için toplanmalara açılan 40 yasal noktaya hiçbir örgüt başvuru yapmazken, yasağa rağmen Taksim Meydanı’na çağrı yapıldı. CHP, DİSK, DEM Parti ve meslek örgütlerinin yanısıra bazı küçük gruplar da Taksim’e çıkmaya çalışacaklarını duyurmuştu.

Sabah erken saatlerde bazı noktalardan yürüyüş yapmaya çalışan küçük gruplara polis müdahale etti.

OKMEYDANI’NDA İKİ MÜDAHALE

Taksim’e çıkmaya çalışan yaklaşık 10 kişilik SODAP ve Gençlik Meclisleri üyesi grup Şişli'de polis ekipleri tarafından durduruldu. Sloganlar atan grup üyeleri gözaltına alındı.

Okmeydanı'nda pankart açıp sloganlar atarak yürüyen ikinci gruba da polis müdahale etti. Gözaltılar var.

BEŞİKTAŞ’TA 21 GÖZALTI

Taksim’de de İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarından Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.