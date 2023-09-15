İstanbul'da 3 gün önce denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu

İstanbul Sarıyer'de dalış yapmak için girdiği denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ceset, incelemenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İstanbul'da 3 gün önce denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu
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İstanbul Sarıyer'de dalış yapmak için girdiği denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniköy'de 12 Eylül'de denize daldıktan sonra kaybolan İsa K'nin (31) bulunması için sahil güvenlik arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken Yeniköy açıklarında denizde ceset olduğunu fark eden balıkçılar, polise haber verdi.

Ekiplerce karaya çıkarılan cesedin, İsa K'ye ait olduğu belirlendi.

Ceset, incelemenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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