İstanbul'da aranan 698 kişi yakayı ele verdi! Megakentte asayiş uygulaması yapıldı

Milyonlarca vatandaşın yaşadığı megakent İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İki aşamalı gerçekleştirilen uygulamada, farklı suçlardan aranan 698 kişi yakalandı.

İstanbul'da aranan 698 kişi yakayı ele verdi! Megakentte asayiş uygulaması yapıldı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Megakent İstanbul'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Milyonlarca vatandaşın yaşadığı kentte, dün akşam saatlerinde 2 aşamalı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

20.00-22.00 saatlerinde kent genelindeki 221 noktada yapılan uygulamanın birinci aşamasına 1646 personel katıldı. Uygulamada, polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot ile de çalışma gerçekleştirildi. İkinci aşamada ise 1593 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik denetimlerle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

İstanbul'da yapılan denetimlerde toplam 259 bin 551 kişiye genel bilgi taraması yapıldı. Çalışmalar sonucunda, farklı suçlardan aranan 698 şüpheli ile yoklama kaçağı 269 kişi yakalandı.

Uygulama sırasında 443 şüpheli de gözaltına alınırken, aramalarda 55 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 12 kurusıkı tabanca, 242 fişek, 1780 gram uyuşturucu, 217 uyuşturucu hap, 1 kilogram kimyasal madde ile 1 kilo 201 gram sentetik ecza ele geçirildi.

Halka açık 558 yerin denetlendiği uygulamada 10 yabancı uyruklu kişiye de işlem yapıldı.

Denetimlerde, 44 bin 863 araç ve 4 bin 610 motosiklet kontrol edildi, bunların 2 bin 103'ü ile 87 sürücüye işlem yapıldı, 17 araç ise trafikten men edildi.

Uygulamada, kurallara uymayan sürücülere toplam 1 milyon 374 bin 794 lira trafik cezası kesildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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