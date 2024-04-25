Çorlu tren kazası duruşmasında karar açıklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının duruşması bugün yapıldı. Duruşmada karar açıklandı.

Çorlu tren kazası duruşmasında karar açıklandı
Çorlu tren kazası duruşmasında karar açıklandı
Editör: Uğur Çam

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018'de 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davanın duruşması bugün yapıldı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşların yakınları şehirde yürüyüş yaparak duruşmanın görüleceği Çorlu Halk Eğitim Merkezindeki mahkeme salonuna giriş yaptı.

KARAR AÇIKLANDI

Kazayla ilgili görülen davada karar açıklandı. Dönemin TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl, Bölge Müdür Yardımcısı Meriçli'ye 9,5 yıl hapis cezası verildi.

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# Çorlu # tren kazası # TCDD
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