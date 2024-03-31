Manisa’da tren kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana geldi. Yolcu trenin altında kalan 49 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa’da tren kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Olay yerinden alınan  bilgiye göre, karşıya geçmeye çalışan 49 yaşındaki Gönül Göçmen’e, Alaşehir yönüne gitmekte olan yolcu treni çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Göçmen’in hayatını kaybettiğini belirledi.


Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Göçmen’in cesedi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıld

Dışişleri Bakanı Fidan, oyunu kullandıDışişleri Bakanı Fidan, oyunu kullandıSiyaset

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Manisa # Manisa # tren kazası
Çok Okunanlar
Muhtarlık kavgasında 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı!
Muhtarlık kavgasında 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı!
İlker Yücel, İsmailağa Cemaatinin 'Cübbeli Ahmet Hocayı' hedef alan videosunu analiz etti!
İlker Yücel, İsmailağa Cemaatinin 'Cübbeli Ahmet Hocayı' hedef alan videosunu analiz etti!
Bursa'da seçim tartışması ölümle sonuçlandı! Amcasının oğlunu pompalı tüfekle...
Bursa'da seçim tartışması ölümle sonuçlandı! Amcasının oğlunu pompalı tüfekle...
Antalya'da şiddetli deprem!
Antalya'da şiddetli deprem!
DEM Parti Ağrı'da halkı galeyana getirmeye çalıştı!
DEM Parti Ağrı'da halkı galeyana getirmeye çalıştı!
Öne Çıkanlar Pekin'den Canlı Bağlantı | Çin Filipinler Tayvan hattında neler oluyor? | Orçun Göktürk Pekin'den Canlı Bağlantı | Çin Filipinler Tayvan hattında neler oluyor? | Orçun Göktürk 7.2'lik deprem uyarısı! 7.2'lik deprem uyarısı!