Manisa’da tren kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Olay yerinden alınan bilgiye göre, karşıya geçmeye çalışan 49 yaşındaki Gönül Göçmen’e, Alaşehir yönüne gitmekte olan yolcu treni çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Göçmen’in hayatını kaybettiğini belirledi.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Göçmen’in cesedi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıld