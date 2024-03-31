Dışişleri Bakanı Fidan, oyunu kullandı

şişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'daki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, oyunu kullandı
Editör: Yağmur Biçen
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ülke genelinde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarlarını belirleyecek olan yerel seçimlerde oy verme işlemini Ankara'nın Yenimahalle semtinde gerçekleştirdi.

Kabinde pusulaları mühürleme işlemini tamamlayan Fidan, "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek oy zarfını sandığa attı. Daha sonra mührü teslim ederek imza atan Fidan, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.

32 şehirde oy verme işlemi sona erdi!32 şehirde oy verme işlemi sona erdi!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# 31 mart seçimleri # hakan fidan
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