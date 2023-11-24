İstanbul'da AVM Önünde İndirim İçin Metrelerce Kuyruk Oluştu!

İstanbul'daki bir AVM’de kasım ayı indirimlerinden yararlanmak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu. Kuyruk üst geçite kadar uzandı. Kuyruk havadan görüntülendi.

İstanbul'da AVM Önünde İndirim İçin Metrelerce Kuyruk Oluştu!

Dünya genelinde başlatılan ve her yıl tekrarlanan Büyük Kasım ayı indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Esenyurt’ta bir Alışveriş Merkezi’nin önünde sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi.

Alışveriş merkezi açılış saatine kadar sıraya giren vatandaşların kuyruğu metrobüs üst geçidini buldu. Oluşan sıra drone ile havadan da görüntülendi.

Yaklaşık 1 saattir sırada olduğunu belirten Mert Öztürk, "İndirimlerin olduğunu duydum kuyruğa geldim. Kıyafet alacağım erkenden geldim. İndirimler söylediği kadarıyla yüzde 30 yüzde 40 arası olacak benimde bütçem için iyi bir durum" dedi.

İstanbul'da AVM Önünde İndirim İçin Metrelerce Kuyruk Oluştu! - Resim : 1

Sibel Metin isimli bir kadın ise, "İnşallah sıra bize de gelecek. Bekliyoruz. Montlara bakacağım. Yeni geldim sayılır. Azimliyiz başaracağız" diye konuştu.

3 senedir kasım ayı indirimlerine gittiğini söyleyen Yağmur Metin, "Heyecanlayım. 3 senelik tecrübem olmasına rağmen geç kaldım. Sıra çok ama yapacak bir şey yok her türlü savaşa hazırım" şeklinde konuştu.

İstanbul'da AVM Önünde İndirim İçin Metrelerce Kuyruk Oluştu! - Resim : 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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