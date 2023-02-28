İstanbul'da battaniyeye sarılı ceset bulundu

Bursa'da işlenen bir cinayetle ilgili yapılan çalışmalarda tespit edilen 16 BT 773 plakalı otomobilin HGS kayıtlarından Büyükçekme yönünde ilerlediği tespit edildi. Bilgi verilen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde Sinanoba Mahallesi Ertekin Caddesi'nde otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilin bagajında battaniyeye sarılı, silahla vurulmuş halde erkek cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri ile savcının incelemesi sonrası ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Ahmet D. gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ile Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olaya ilişkin çalışması sürüyor.