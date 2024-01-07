İstanbul'da Bir Yılda 72 Bin Taksi Şikayeti

İstanbul'da yolcu ve mesafe seçtikleri gerekçesiyle sıkça eleştiri konusu olan taksilerle ilgili 2023 yılında, yaklaşık 72 bin şikayet yapıldı. En fazla şikayet ise, “yolcu seçme” konusunda geldi.

İstanbul'da Bir Yılda 72 Bin Taksi Şikayeti
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Yolcu ve mesafe seçtikleri gerekçesiyle sıkça eleştiri konusu olan taksilerle ilgili 2023 yılında, 71 bin 958 şikayette bulunuldu. Bunun 39 bin 421'i "yol ve yolcu seçme" konusunda oldu.

Şikayetlerin 9 bin 166'sını "trafik kuralı ihlali", 7 bin 504'ünü de "fazla ücret alınması" oluşturdu.

Buna karşın İstanbul’da taksilere en çok "yanlış park etme" konusunda yaptırım uygulandı. 58 bin 681 taksi ve sürücüye, "puan düşümü", "şoför kartının askıya alınması" ve "ruhsatın askıya alınması" gibi cezalar verildi.

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