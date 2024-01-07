Kanser Tedavisinde Umut Veren Gelişme



ABD'de bilim insanları, nanoteknolojiyi kullanarak kemoterapiye alternatif olabilecek bir kanser tedavisi geliştirdi.



Teksas'taki Rice Üniversitesi'nden araştırmacıların "moleküler kırıcılar" adını verdiği yöntemin tümörleri ortadan kaldırma amacıyla kullanılabileceği bildirildi.



Söz konusu yöntemde, tıbbi görüntüleme işlemlerindekine benzer bir siyanin boyası vücuda enjekte ediliyor. Bu boya, bir kanser hücresine bağlandıktan sonra, derinlere nüfuz edebilen bir kızılötesi ışık ile aktif hale getiriliyor. Bu sinyaller kanserli hücrede titreşime yol açıyor ve hücre zarının yırtılmasını sağlayarak kanseri yok ediyor.



Araştırmacılar, teknolojinin şimdilik sadece hayvanlar üzerinde deneme aşamasında olduğunu, insanlar üzerindeki deneylerinse ancak yıllar sonra yapılabileceğini belirtti.

Kemoterapiye alternatif kanser tedavisi