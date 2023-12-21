İstanbul'da DHKP-C Operasyonu! 1 Şüpheli Tutuklandı

Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin kararlı çalışmaları devam ediyor.

Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipleri yaptıkları çalışmada, CHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Caner Koç'un Sancaktepe'de olduğunu belirledi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, Caner Koç gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.