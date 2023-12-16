İstanbul'da Diyarbakır Rüzgarı

Diyarbakır tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle İstanbul’a taşındı. Atatürk Havalimanı etkinlik alanında yapılan faaliyet 17 Aralık Pazar günü sona erecek.

Editör: Ekrem Demir
Son Güncelleme:

İstanbul’da Diyarbakır Tanıtım Günleri etkinliği düzenleniyor. Diyarbakır’ın kültürü, gastronomisi, halk oyunları, müziği, tarihi ve doğal güzellikleri tanıtılıyor. Şehrin bütün ilçeleri fuar alanında masa açarak ilçeyi ürettiği ürünlerle, doğal güzellikleriyle, tarihiyle anlatıyor.

Ziyaretçiler şehrin meşhur ciğer kebabını, tatlısını, peynirini ve diğer ürünlerini hem tadıyor hem de satın alabiliyor. Diyarbakır Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Diyarbakır'ın giderek gelişen ve büyüyen bir şehir olduğunu söyledi. Diyarbakırlı sanatçılardan Türk Halk Müziğinin önemli ismi Bedri Ayseli de festivaldeydi.

Diyarbakır-İstanbul Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı? Diyarbakır-İstanbul Arası 1 Günden Yarıya Mı Düşecek?Diyarbakır-İstanbul Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı? Diyarbakır-İstanbul Arası 1 Günden Yarıya Mı Düşecek?Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# atatürk havalimanı # diyarbakır
Çok Okunanlar
Emekli ve Memura Yüzde 50 Zam Müjdesi!
Emekli ve Memura Yüzde 50 Zam Müjdesi!
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Yıl Sonu İndirimi Başladı!
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Yıl Sonu İndirimi Başladı!
İSKİ Barajlara Dair Müjdeyi Verdi! Güncel Oranlar Duyuruldu!
İSKİ Barajlara Dair Müjdeyi Verdi! Güncel Oranlar Duyuruldu!
Gratis'lerde Yılbaşı İndirimleri Başladı! 2024'ten Önce Son İndirim!
Gratis'lerde Yılbaşı İndirimleri Başladı! 2024'ten Önce Son İndirim!
İSKİ O İlçeleri Uyardı! Su Kesintisi Devam Edecek!
İSKİ O İlçeleri Uyardı! Su Kesintisi Devam Edecek!
Öne Çıkanlar Şırnak Rektörünün TRT, A Haber ve Anadolu Ajansı'na Verdiği Talimatlar! Vatan Partisi açıklıyor! Şırnak Rektörünün TRT, A Haber ve Anadolu Ajansı'na Verdiği Talimatlar! Vatan Partisi açıklıyor! Kırıkkale-Çorum-Samsun'da Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı? Kırıkkale-Çorum-Samsun'da Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı?