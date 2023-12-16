İstanbul'da Diyarbakır Rüzgarı

İstanbul’da Diyarbakır Tanıtım Günleri etkinliği düzenleniyor. Diyarbakır’ın kültürü, gastronomisi, halk oyunları, müziği, tarihi ve doğal güzellikleri tanıtılıyor. Şehrin bütün ilçeleri fuar alanında masa açarak ilçeyi ürettiği ürünlerle, doğal güzellikleriyle, tarihiyle anlatıyor.

Ziyaretçiler şehrin meşhur ciğer kebabını, tatlısını, peynirini ve diğer ürünlerini hem tadıyor hem de satın alabiliyor. Diyarbakır Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Diyarbakır'ın giderek gelişen ve büyüyen bir şehir olduğunu söyledi. Diyarbakırlı sanatçılardan Türk Halk Müziğinin önemli ismi Bedri Ayseli de festivaldeydi.