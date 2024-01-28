İstanbul'da İETT kazası! 2 kişi yaralandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazanın meydana geldiği adres, Kartaltepe Mahallesi D-100 kara yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, yan yolda seyir halinde olan 34 JY 5853 plakalı İEET otobüsü, aynı yönde giden 59 TJ 139 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, önce refüje ardından D-100 kara yolundaki 34 UU 6574 plakalı başka bir hafif ticari araca çarparak durabildi.

Kazanın yetkililere ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle araçlarda sıkışan ve hafif yaralanan iki kişi ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

İki yaralıya kaza yerindeki sağlık görevlilerince müdahale edildi.