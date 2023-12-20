İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu! 3 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde kaçak ilaç operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 1 milyon 339 bin 80 adet kaçak ilaç ele geçirilirken yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli de tutuklandı.

İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu! 3 Şüpheli Tutuklandı
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Megakent İstanbul'da önemli bir kaçak ilaç operasyonuna imza atıldı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştiildi.

Ekipler, Sultangazi ve Ümraniye'de bazı iş yeri ile depolarda, yurt dışından kaçak getirilen, özel saklama koşullarına uymayarak insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde muhafaza edilen ilaç ürünleri ve tıbbi malzeme bulunduğunu tespit etti.

Ekipler söz konusu tespitin ardından teknik ve fiziki takibe başladı. Çalışmalarda, depolara gelen motorlu kuryelerin ilaçların dağıtımını sağladığı belirlendi. Çalışmalarını tamamlanmasının ardından söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.

Ekipler tarafından iş yeri ve depolarda da aramalar yapıldı. Aramalarda, hormon, steroid ile testosteron, organ nakli, bağışıklık hastalıkları, tüp bebek, düşük, diyabet ve epilepsi tedavilerinde kullanılan 1 milyon 339 bin 80 adet tablet, kapsül, ampul, flakon ve enjektörlü tıbbi ilaç ele geçirildi.

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan 3 şüpheli, buradaki sorguları sonrası sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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