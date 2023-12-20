Meteoroloji'den 5 Şehre Sağanak Uyarısı! Yarın Etkili Olacağı Açıklandı

Yurt genelini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılar yapmaya devam ediyor. Birçok yerde kuvvetli sağanak etkili olurken vatandaşlar günlük hava durumu ile ilgili haberleri ve açıklamaları yakından takip ediyor.

Meteoroloji'den 5 Şehre Kuvvetli Sağanak Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili son tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'den yapılan son açıklamada özellikle 5 şehir için kuvvetli sağanak uyarısında bulunulması dikkati çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 03.00'ten itibaren Ege Denizi kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Yağışların, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla geneli, Çanakkale'nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi'nde kuvvetli, Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yapılan açıklamada, gün boyu etkili olması beklenen yağışların saat 21.00'e kadar devam edeceği tahmin edildiği vurgulandı.