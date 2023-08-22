İstanbul'da köpekler iki kadına saldırdı

Göktürk'te 16 Mayıs'ta sokakta yürüyen kadına sahipsiz iki köpek saldırdı. Bu sırada kadın, elindeki poşeti savurarak üzerine doğru koşan köpeklerden kendisini korudu. Olay yerinden geçen bir kişi köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

Ayrıca, 4 Haziran'da sokakta yürüyen başka bir kadın da sahipsiz dört köpeğin saldırısına uğradı.

Her iki olay sokaktaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.