İstanbul'da köpekler iki kadına saldırdı

Eyüpsultan'da sahipsiz köpeklerin bir ay arayla iki kadına saldırdığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul'da köpekler iki kadına saldırdı
İstanbul'da köpeklerin iki kadına saldırısı kamerada
Editör: Süleyman Daban
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Göktürk'te 16 Mayıs'ta sokakta yürüyen kadına sahipsiz iki köpek saldırdı. Bu sırada kadın, elindeki poşeti savurarak üzerine doğru koşan köpeklerden kendisini korudu. Olay yerinden geçen bir kişi köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

Ayrıca, 4 Haziran'da sokakta yürüyen başka bir kadın da sahipsiz dört köpeğin saldırısına uğradı.

Her iki olay sokaktaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # istanbul # köpek saldırısı
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