Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği güney-kuzey yönlü geçişlere açılacak saat belli oldu!

Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle durdurulan gemi geçişleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklaması ile açılacağı saat belli oldu.

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği güney-kuzey yönlü geçişlere açılacak saat belli oldu!
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği güney-kuzey yönlü geçişlere açılacak saat belli oldu!
Editör: Süleyman Daban
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle, tek yöne döndürülen Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, tekrar kuzey-güney yönlü olarak gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

- Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak saat 21.30’da başlayacak.
Depremin vurduğu o ilçelerde zemin kaydı!Depremin vurduğu o ilçelerde zemin kaydı!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

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