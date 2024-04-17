İstanbul'da korkunç yangın! Kapı fabrikası alev aldı

Esenyurt'ta kapı üretilen imalathanede çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde kapı üretimi yapılan tek katlı imalathanede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle imalathanede yoğun duman oluştu.

Çalışanlar iş yerinden tahliye edilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının bulunduğu cadde polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

Yangın nedeniyle imalathanede zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Bitişikteki iş yerleri de tedbir amacıyla faaliyetlerini durdururken çalışanlar tahliye edildi.

Çevre ilçelerden de itfaiye desteğinin sağlandığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.