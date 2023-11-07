İstanbul'da Metroda İntihar Girişimi! 4. Levent İstasyonu İşletmeye Kapatıldı

İstanbul'da bir genç metroda intihar girişiminde bulundu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada intihar girişimi nedeniyle 4. Levent durağının işletmeye kapatıldığı belirtildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şu şekilde:

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.

Gencin durumuyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

#MetroDuyuru #M2

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında… — Metro İstanbul (@metroistanbul) November 7, 2023

Metro İstasyonu Yeniden İşletmeye Açıldı

Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki intihar girişimi nedeniyle işletmeye kapatılan 4. Levent istasyonu yeniden hizmet vermeye başladı. Yaşanan olay sonrasında 4. Levent istasyonunun işletmeye kapatılması nedeniyle seferler Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Sanayi Mahallesi-Hacıosman istasyonları arasında icra edildi. İtfaiye ekiplerince yaralı kurtarılan 22 yaşındaki kadın teslim edildiği sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, metro durağının kapatılmasının ardından bu hatta otobüs talebinde ciddi bir artış olması nedeniyle ek seferlerin devreye alındığı kaydedildi. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda da M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerin normale döndüğü bildirildi.