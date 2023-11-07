Ankara Merkezli Dev Uyuşturucu Operasyonu

30 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 476 şüpheli belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Merkezli Dev Uyuşturucu Operasyonu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 ilde uyuşturucu ticaretine yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmada  476 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün faaliyetleri kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında teknik-fiziki takipten elde edilen delillerden ve alınan MASAK raporundaki tespitlerden yola çıkılarak 476 şüpheli belirlendi. Hesap hareketlerindeki bilgilere göre uyuşturucu ticaretinden 135 milyon lira civarında suç geliri elde edildiği tespit edildi.

Söz konusu soruşturmada şüphelilerin yakalanabilmesi, uyuşturucu madde başta olmak üzere suç unsurlarının ve gelirlerinin ele geçirilebilmesi amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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