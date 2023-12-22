İstanbul'da O Metro Kapanıyor! İşte Nedeni...

İstanbul'da tarihi yarımadayı dolaşan Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinin, bakım çalışması nedeniyle 21-28 Aralık tarihleri arasında Kabataş-Güngören istasyonlarından yapılacağı duyuruldu.

İstanbul'da O Metro Kapanıyor! İşte Nedeni...
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Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'un en eski tramvay hatlarından biri olan Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması yapılacağı ifade edildi.

Yapılan duyuruda, eferlerin 21-28 Aralık tarihleri arasında saat 23.00'ten işletme bitimine kadar Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacağı ifade edildi.

İstanbul'da O Metro Kapanıyor! İşte Nedeni... - Resim : 1

İETT'den Ücretsiz Sefer

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda, hat bakım çalışmaları nedeniyle seferlerimiz 21-28 Aralık tarihleri arasında saat 23.00'ten işletme bitimine kadar Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacaktır. Güngören-Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler 00.00'da sona eriyor.

# istanbul # tramvay
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