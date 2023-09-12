İstanbul'da okul servislerine denetim! Araçlara uyarılarda bulunuldu

Yurt genelinde 2023-2024 yeni eğitim-öğretim dönemi dün itibarıyla başladı. Okullara dönüş gerçekleşirken öğrencileri taşıyan okul servisleri de trafiğe çıktı. Megakent İstanbul'da da bu kapsamda okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

KONTROL YAPILDI UYARILARDA BULUNULDU

İstanbul'da okul servislerine yapılacak denetim için kentin birçok ilçesinde denetim noktaları oluşturuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri tarafından durdurulan okul servisleri denetlendi.

İstanbul'un yoğun bölgelerinden olan Fatih'teki Adnan Menderes Bulvarı'nda durdurulan araç sürücülerinin evrakları kontrol edildi. Servis araçlarındaki yolcu sayısı ve uyarı işaretlerinin yanı sırada sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadıkları da kontrol edildi. Polis ekipleri ayrıca durdukları servisteki öğrencilere de emniyet kemeri takma konusunda uyarılarda bulundu.

Beyoğlu'ndaki Meclisi Mebusan Caddesi Fındıklı ışıklarda oluşturulan kontrol noktasında da okul servislerinde sürücü belgesi yeterliliği, emniyet kemeri, yolcu sayısı, önde çocuk kontrolü ve uyarı işaretlerine bakıldı. Denetimlerde servislerin kurallara uyduğu görülürken bir araca muayene tarihini geçtiği için 951 lira ceza yazıldı.

Anadolu Yakası'nda da Ataşehir Atatürk Bulvarı'nda durdurulan servis araçları kontrol edildi. Araçlarda herhangi bir kural ihlaline ve evraklarında herhangi bir eksikliğe rastlanmadı.