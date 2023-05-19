İstanbul'da tanker gemisinde yangın

Marmara Denizi'nde, Panama bandıralı bir gemide yangın çıktı. Kıyı Emniyeti kurtarma gemileri yangına müdahale ediyor

İstanbul'da tanker gemisinde yangın
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Yangın, Panama bandıralı 118 metrelik tankerde çıktı.

ATA VOYAGER isimli gemide, İstanbul Küçükçekmece açıklarında yangın çıktığı ihbarı yapıldı.

KURTARMA-6, KURTARMA-9 ve KURTARMA-12 römorkörleri ile KEGM-6 ve KEGM-3 can kurtarma botları bölgeye sevk edildi.

Tedbir amacıyla, demirli gemiler bölgeden uzaklaştırıldı.

Ekiplerin yangına müdahalelerinin sürdüğü bildirildi. 

Kaynak: TRT Haber

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