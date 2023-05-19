İstanbul'da tanker gemisinde yangın
Marmara Denizi'nde, Panama bandıralı bir gemide yangın çıktı. Kıyı Emniyeti kurtarma gemileri yangına müdahale ediyor
Yangın, Panama bandıralı 118 metrelik tankerde çıktı.
ATA VOYAGER isimli gemide, İstanbul Küçükçekmece açıklarında yangın çıktığı ihbarı yapıldı.
KURTARMA-6, KURTARMA-9 ve KURTARMA-12 römorkörleri ile KEGM-6 ve KEGM-3 can kurtarma botları bölgeye sevk edildi.
Tedbir amacıyla, demirli gemiler bölgeden uzaklaştırıldı.
Ekiplerin yangına müdahalelerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: TRT HaberFatih'te tarihi bina çöktü Ankara'da o yollar trafiğe kapatılacak O illere dikkat! 2 gün sürecek Naci Görür'den İstanbul için uyarı