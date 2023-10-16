İstanbul'da Tokat Rüzgarı Esmeye Başladı
İstanbul'da 4 gün sürecek "Tokat Tanıtım Günleri" etkinliği öncesinde Bağcılar Meydanında lansman yapıldı. Vatandaşlara Tokat'a özgü lezzetler ikram edildi.
Tokat'ın yöresel meşhur ürünleri ikram edildi, yöresel halk oyunları oynandı.
İstanbul'da yapılacak olan Tokat Tanıtım Günleri öncesinde Bağcılar Meydanı'nda lansman düzenlendi.
Lansmanda vatandaşlara Tokat'ın meşhur zeytin yağlı sarması, zile pekmezi, Tokat simidi ve cevizli sucuğu dağıtıldı.
Tokat Konfederasyon Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, vaandaşları 19 Ekim -22 Ekim tarihleri arasında Atatürk Havalimanında yapılacak etkinliğe davet etti.
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