İstanbul'daki AVM'nin otoparkında yangın!

AVM'nin otoparkında çıkan yangın İtfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan otomobil söndürürülürken dumanların kapladığı AVM'nin içinden görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangının kontrol altına alındığı belirtiliyor.

İstanbul Valiliği alışveriş merkezi otoparkında meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, olayda ölen ya da yaralanın olmadığı ve çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



"20.04.2024 günü saat 20.50 sıralarında Sarıyer İlçesi Pınar Mahallesi’nde bulunan İstinyepark Alışveriş Merkezi’nin otopark bölümünde yangın çıkmıştır. Yangın, AVM görevlileri tarafından söndürülmüş olup, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır.

Olay yeri itfaiye ekipleri tarafından kontrol edilmiş olup, yangının çıkış sebebi, itfaiyenin incelemesi sonrasında belirlenecektir."