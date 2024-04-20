"Seçmen mesajı" tartışması büyüyor!

Yerel seçimler bitti, ancak sonuçları üzerinden tartışmaları sürüyor. Yeni tartışmanın adı, “seçmen mesajı” oldu

Editör: Yasin Emre Gök

Yerel seçimler bitti, ancak sonuçları üzerinden tartışmaları sürüyor. Yeni tartışmanın adı, “seçmen mesajı” oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Seçmen mesajını aldık" diyenlerin masal okumaya başladığını savundu. Erken genel seçim konusunda da konuşan Özel, seçmenin 31 Mart’ta iktidara “Sarı kart” gösterdiğini savundu. Partisinin Yerel yönetimler Çalıştayı”nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhur İttifakı’nı “Kibirli” olmakla suçladı.

Özel: "Bir yandan seçim gecesi seçmenin mektubunu balkondan okuyanlar, inip grup toplantısına gidince hikaye ve masal okumaya başladılar. Birisi CHP’nin kazandığı bu başarıya dönüp tesadüfen, konjonktürel gibi hiçe saymayla meşgulken, bir diğeri çıkmış, ‘Seçimleri biz kazandık’ diyecek kadar seçmene karşı küstahlaşmış ve kibrinden arınamamış bir noktadadır." ifadelerini kullandı.

Özel, erken genel seçim tartışmaları hakkında da değerlendirmeler yaptı : "Bir erken seçim talebi olacaksa o şöyle olacak. Sarı karttan anlamayıp ikinci sarı kartı arayanlar var. Yaptığım tüm kampanyada bunun bir yerel seçim olduğunu, sarı kart gösterilmesi gerektiğini, bu seçimin genel sonuçlar doğurmayacağını ama genele mesaj vereceğini, ses duyuracağını söyleyip AK Partili’den de MHP’liden de oy istedim. Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir."

“Bu seçimde tüm Kürt demokratların emeği vardır” diye konuşan Özel, “Seçimleri Türkiye ittifakı kazanmıştır. Türkiye ittifakının belediye başkanlarına selam olsun” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Özgür Özel # chp # seçmen
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