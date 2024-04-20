İsrail'li Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı!

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Filistin direniş örgütü HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Katz, Erdoğan'a "Utanmalısın" derken HAMAS'ı da daha önce yalanlanmış eylemler üzerinden hedef almayı ihlal etmedi.



Mesajını Türkçe olarak paylaşan Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşımına etiketledi. Katz, Erdoğan ve Heniyye'nin el sıkıştığı fotoğrafı paylaştı.