İsrail'li Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı!

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, HAMAS Lideri Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkçe yaptığı paylaşım ile hedef aldı. Katz, Erdoğan'a 'utanmalısın' dedi.

İsrail'li Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı!
Editör: Yağmur Biçen
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İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Filistin direniş örgütü HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Katz, Erdoğan'a "Utanmalısın" derken HAMAS'ı da daha önce yalanlanmış eylemler üzerinden hedef almayı ihlal etmedi.


Mesajını Türkçe olarak paylaşan Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşımına etiketledi. Katz, Erdoğan ve Heniyye'nin el sıkıştığı fotoğrafı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüştüGündem
# israil # türkiye # cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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