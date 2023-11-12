İstanbullular Dikkat! 17 Saat Sürecek

İstanbul'da yeni haftada yağmur etkisini gösterecek... Hava Forum'un haberine göre yağış 16-17 saat sürecek.... Hava Forum'un sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Müjde! İstanbul'a 16-17 saatlik yeni yağmur geliyor... Yeni haftaya nasıl başlayacağız? İstanbul, İzmir, Ankara'da yağmur bekliyoruz. Antalyalılar geceye dikkat." ifadeleri kullanıldı.