İstanbullular Dikkat! 17 Saat Sürecek

İstanbul'da dün etkili yağış kendini gösterirken yeni bir yağış kütlesinin daha geleceği öğrenildi... Yarından itibaren 16-17 saatlik yağmur yağacağı açıklandı... İstanbul'un yanı sıra İzmir ve Ankara'da da yağmur bekleniyor.

İstanbullular Dikkat! 17 Saat Sürecek

İstanbul'da yeni haftada yağmur etkisini gösterecek... Hava Forum'un haberine göre yağış 16-17 saat sürecek.... Hava Forum'un sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Müjde! İstanbul'a 16-17 saatlik yeni yağmur geliyor... Yeni haftaya nasıl başlayacağız? İstanbul, İzmir, Ankara'da yağmur bekliyoruz. Antalyalılar geceye dikkat." ifadeleri kullanıldı.

# istanbul # sağanak
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