İstanbullular Dikkat! Uzmandan Kritik Uyarı: "Tsunami Olabilir"

Kandilli Rasathanesi açıkladı, deprem sonrası tsunami olabilir.



Dr. Musavver Didem Cambaz, olası İstanbul depreminden sonra tetiklenebilecek deniz altı heyelanından dolayı tsunami beklediklerini söyledi.



Türkiye çevresinde bulunan yakın coğrafyalarda tarih boyunca tsunami görüldü.



Marmara Deniz'inde 6 metre boyunda dalgaların oluşma ihtimali var. Cambaz, bu durumun tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtti.