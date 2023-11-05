Doğu Perinçek: "LGBT’ci Belediye İstemiyoruz, Yıkacağız"
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir’den bu sözlerle yerel yönetim yarışına girdiklerini açıkladı. Perinçek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhan Bolluk’la beraber gazetecilerin karşısına geçti. Yerel seçime ilişkin İzmir politikalarını açıkladı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İzmir Belediye Başkan Adayı Serhan Bolluk’la birlikte basın toplantısı düzenledi. Perinçek, "LGBT destekçisi belediyeleri yıkacağız” dedi.
"LGBT’ci Belediye İstemiyoruz, Yıkacağız"
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir’den bu sözlerle yerel yönetim yarışına girdiklerini açıkladı. Perinçek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhan Bolluk’la beraber gazetecilerin karşısına geçti. Yerel seçime ilişkin İzmir politikalarını açıkladı.
“Belediyecilik Komündür” diyen Perinçek "Vatan Partisi yerel yönetiminde şirketçiliğe son vereceğiz" ifadelerini kulandı.
Perinçek Vatan Partisi Belediyeciliğinde uyuşturucuyla da etkin mücadele edileceğini söyledi..
"İzmir adayımız Serhan Bolluk’tur" diyen Vatan Partisi Genel Başkanı, Bolluk’un özelliklerini sıraladı.
Öte yandan Perinçek Vatan Partisi’ne yeni katılan üyelere İzmir Kitap Fuarındaki “Türk Devrimi’nin Neresindeyiz” söyleşisinin ardından rozetlerini taktı.