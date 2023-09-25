İstanbullular Dikkat! Valilikten Uyarı

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın etkili olarak fırtına şeklinde eseceğini açıkladı. Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği vurgulanarak, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

İstanbullular Dikkat! Valilikten Uyarı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği vurgulanarak, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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