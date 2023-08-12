İstanbul'un barajları alarm veriyor! İSKİ'den İstanbullulara su tasarrufu çağrısı

İSKİ verilerine göre İstanbul'da barajların doluluk oranı tehlikeli seviyeye gelerek yüzde 35'in altına düştü. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yaptı.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Şile'de katıldığı açılış töreninde İstanbul'da yaşanan su krizine dikkat çekti.

İstanbul'da kuraklığın afet boyutuna ulaştığını söyleyen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yaptı;

Çok kurak bir dönem geçiyoruz. Yani bütün bu yatırımları yaparken hakikaten sıcaklık rekorlarının kırıldığı, afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz. Bu noktada günlük su tüketimlerimiz üç buçuk milyon metreküpe ulaştı. Bu vesileyle, tabi Anadolu Yakası'nda çok sıkıntımız yok çok şükür genel olarak Avrupa yakasında biraz baraj doluluk oranlarımız düşük. O noktada bütün hemşerilerimizi İSKİ'nin yapmış olduğu su tasarrufu kampanyasına katkı yapmayı bekliyorum. Sadece diyoruz bütün vatandaşların yüzde on oranında tüketimlerini kıssalar biz inşallah sorunsuz bir şekilde yağmurlu sezona atlamış olacağız.