İstanbul'un barajları doldu! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 82,58'e yükseldi

İstanbul'da etkili olan yağışlar barajları doldurdu. AKOM verilerine göre kentin farklı bölgelerinde metrekareye düşen yağış 75 kilograma kadar yükselince, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı da son 10 yıllık ortalamanın üzerine çıktı.

İSKİ'nin son verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 82,58'e yükseldi.

Önceki günlere kıyasla artışa geçen barajlardaki son durum ise şöyle;

• Ömerli: %92.4

• Terkos: 90.53

• Darlık: % 85.28

• Elmalı: %89.62

• Istrancalar: % 87.29

• Büyükçekmece: %77.16

• Kazandere: %73.59

• Pabuçdere: %72.03

• Alibey: %67.56

• Sazlıdere: %61.18

İSKİ Müdürü Dr. Şafak Başa yine de vatandaşları uyardı, suyu dikkatli kullanmaya devam edilmesi çağrısı yaptı.