Kandilli Rasathanesi duyurdu! Tokat'ta yine deprem oldu

Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara Tokat'ta yine deprem olduğunu duyurdu. Gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 4.2 olarak tespit edildi.

Kandilli Rasathanesi duyurdu! Tokat'ta yine deprem oldu

Kandilli Rasathanesi X üzerinden vatandaşlara Tokat'ta deprem olduğunu duyurdu. Meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.2 olarak tespit edildi. Deprem 15:03'te gerçekleşti. Depreme dair ayrıntılar ise şu şekildedir;

Türkiye-İran sınırında 4.4 büyüklüğünde deprem! Van sallandı!Türkiye-İran sınırında 4.4 büyüklüğünde deprem! Van sallandı!Gündem
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