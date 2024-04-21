Kandilli Rasathanesi duyurdu! Tokat'ta yine deprem oldu
Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara Tokat'ta yine deprem olduğunu duyurdu. Gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 4.2 olarak tespit edildi.
Kandilli Rasathanesi X üzerinden vatandaşlara Tokat'ta deprem olduğunu duyurdu. Meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.2 olarak tespit edildi. Deprem 15:03'te gerçekleşti. Depreme dair ayrıntılar ise şu şekildedir;
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 21, 2024
UCYOL-TURHAL (TOKAT) https://t.co/FQj8cGTkFu
21.04.2024, 15:03:33 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
# deprem