Kandilli Rasathanesi duyurdu! Tokat'ta yine deprem oldu

Kandilli Rasathanesi X üzerinden vatandaşlara Tokat'ta deprem olduğunu duyurdu. Meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.2 olarak tespit edildi. Deprem 15:03'te gerçekleşti. Depreme dair ayrıntılar ise şu şekildedir;