İstanbul'un göbeğinde dehşet dolu anlar

Zeytinburnu'nda iki grup arasında bıçaklı satırlı kavga çıktı. Yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocukların kavgasına aileler de dahil oldu. İki grup arasında sokaktaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri bıçakla karşı taraf saldırırken, karşı gruptan bir kişi de evine çıkıp getirdiği zırh adı verilen satırı rastgele savurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, önce bir kişinin motosikletiyle uğraştığı sırada yanına birkaç kişinin gelerek tartışmaya başladıkları ve ardından kavgaya tutuştukları görülüyor.

Kaynak: DHA

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