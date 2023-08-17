İzmir açıklarında 69 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 69 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 69 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında düzensiz göçmenler kurtarıldı
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 69 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # izmir # düzensiz göçmen
Çok Okunanlar
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak!
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak!
Beşiktaş'ta yine yeniden Anderson Talisca sesleri!
Beşiktaş'ta yine yeniden Anderson Talisca sesleri!
8.500 – 15.000 TL arası en iyi akıllı telefonlar hangileri?
8.500 – 15.000 TL arası en iyi akıllı telefonlar hangileri?
"Vatan hainlerinden farkı yoktur"
"Vatan hainlerinden farkı yoktur"
Tatlı patatesin faydaları neler?
Tatlı patatesin faydaları neler?
Öne Çıkanlar "Marmara'da 250 Yıllık Deprem Periyodu Doldu! 2 Fay Aynı Anda Kırılırsa..." | Deprem Uzmanı uyardı! "Marmara'da 250 Yıllık Deprem Periyodu Doldu! 2 Fay Aynı Anda Kırılırsa..." | Deprem Uzmanı uyardı! BM'den Afrika ekonomisi hakkında dikkat çeken rapor! BM'den Afrika ekonomisi hakkında dikkat çeken rapor!