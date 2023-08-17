İzmir açıklarında 69 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 69 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.