İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarmalar başladı: İZSU’da 40 emekçinin işine son verildi

Aday olmayacağı anlaşılınca Tunç Soyer'in aldığı binlerce personelin işten çıkarılma süreci başladı. İZSU’da 40 işçi çıkarıldı. Bunun üzerine Türk-İş’e bağlı Belediye İş Sendikası, İZSU Genel Müdürünün kapısına dayandı, eylem yaptı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, deyim yerindeyse Tunç Soyer’in bıraktığı enkazla uğraşıyor. Adaylığının açıklandığı 29 Ocak'tan 31 Mart'a kadar büyükşehirde işe alınan 3 bine yakın işçi kademeli olarak işten çıkarılacak. İlk çıkarma İZSU’da yaşandı.



Belediye İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Atalay, “yapılan işçi kıyımıyla mücadele edeceğiz” dedi.



Sendika ile belediye başkanı arasındaki işten çıkarma görüşmeleri Ankara'ya taşınacak. Bu kapsamda Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul'un CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşeceği belirtildi.



Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mali krizi derinleşiyor. Belediye şirketlerinden Metro A.Ş. yaklaşık 800 işçinin bayram ikramiyelerini yatırmadı. İşçilere kişi başı 12 ile 13 bin TL arasında eksik ödeme yapıldı.