İzmir depreminde yıkılan caminin minaresi yapılmadı

İzmir’in Konak ilçesinde 10 ay önce yıkılan Selahattinoğlu caminin minaresi henüz yapılmış değil. Kubilay Mahalle Muhtarı Ünal Kalfa son durumu anlattı.

Minare su almasın diye demir bir sacla örtüldü. Minaredeki megafonlarda terasa asıldı.

Mahalle sakinleri Selahattinoğlu Camiinin minaresinin bir an evvel yapılmasını istiyor.

Öte yandan aynı bölgede bir Faikpaşa Camii de 1 buçuk yıldır yenileme nedeniyle ibadete kapalı. Mahalle sakinlerinin ortak bir talebi var.