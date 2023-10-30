İzmir Depreminin 3'üncü Yılı

İzmir depreminin üzerinden 3 yıl geçti. 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetti. Yaralar hızla sarıldı ama deprem ve sonrasında yaşananlar İzmirlilerin hafızasında hala taze.

İzmir Depreminin 3'üncü Yılı
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30 Ekim 2020 saat 14.51'de Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarındaki fay kırıldı.

6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesine 23 kilometre uzaklıktaydı, etkisi büyük oldu.

 Bornova ve Bayraklı'dan yükselen duman, yıkılan binaları işaret ediyordu. Bazı  apartmanlar tamamen yıkıldı, yüzlerce bina ağır hasar aldı, 200'den fazla kişi enkaz altında kaldı. 

Deniz Suları Yükseldi

Seferihisar'da ise deprem sonrası kıyıya vuran dev dalgalar, önüne ne geldiyse alıp götürdü. Suya kapılan 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'e Yardım Yağdı

AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, kısa sürede yıkıntıların olduğu bölgelere ulaştı. İzmir'e yurdun dört bir yanından yardım eli uzandı.

Depremin Mucize Çocukları

Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları günlerce sürdü.

Umudun adı 58 saat sonra İdil oldu. 65'inci saatte de Elif...

İtfaiye erinin parmağına sıkı sıkıya tutunan Elif hafızalara kazındı. Mucize çocuk Elif, kurtarıldıktan kısa kameralara el salladığı an yüreklere su serpildi.

Tam umutlar sona eriyor derken 91'inci saatte İzmir depreminin son mucizesi yaşandı. Küçük Ayda yerle bir olan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkarıldı.

 İzmir depreminde 117 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı. 731 bina ağır, 598 bina orta düzeyde hasar aldı.

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# izmir # deprem
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