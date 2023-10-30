Bodrum'da 67 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzensiz göçmen hareketliliği yaşandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından lastik botta 67 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'da 67 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzensiz göçmen hareketliliği yaşandı. Sahil Güvenlik Komutanlığından konuyla ilgili açıklama geldi.

Buna göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda üç lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Durdurulan lastik botlarda 67 düzensiz göçmenin yakalandığı açıklandı. Lastik botla yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan bir Türk vatandaşı da gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# muğla # bodrum # düzensiz göçmen
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