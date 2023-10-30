Akaryakıtta 15,6 Milyar Liralık Kamu Zararı Ortaya Çıkarıldı

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele eden Akaryakıt Özel Ekibi, kurulduğu günden bu yana 1800 firmaya yönelik çalışma yürütürken 15,6 milyar liralık kamu zararı tespit etti.

Akaryakıtta 15,6 Milyar Liralık Kamu Zararı Ortaya Çıkarıldı

Bakanlık, Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı doğrultusunda, kamunun bu alandaki çalışmalarını koordine ediyor.

İlgili kamu kurumlarının katılımıyla oluşturulan Akaryakıt Özel Ekibi de sahada mücadele gerçekleştiriyor.

Kurulduğu 21 Eylül 2014'ten bu yana ekip tarafından 1800 firmaya yönelik çalışma yürütüldü ve 15,6 milyar liralık kamu zararı ortaya çıkarıldı.

Bu yılın 9 ayında ise 47 firmaya yönelik çalışma yapılırken bu kuruluşlarca düzenlenen 3,2 milyar liralık sahte fatura nedeniyle kamunun 1,4 milyar lira zarara uğratıldığı hesaplandı.

Yasa Dışı Düzenekler Tespit Edildi

Ekip tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 43 akaryakıt bayisinin yazar kasa ve otomasyon sistemlerine müdahale ederek yasa dışı gizli düzeneklerle kayıt dışı akaryakıt sattıkları belirlendi. Söz konusu bayiler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirildi. Bu bildirim neticesinde, düzenlenen vergi inceleme raporlarına istinaden yargı kararları sonuçlanana kadar bu bayilerin faaliyetlerinin geçici durdurulması sağlandı.

Kurulduğu 2014 yılından bugüne kadar Akaryakıt Özel Ekibi tarafından 1800 firmaya yönelik yürütülen çalışmalarda, bu kuruluşlarca 45 milyar liralık sahte fatura düzenlendiği tespit edildi.

Öte yandan, bu yılın 9 aylık döneminde Gümrük Muhafaza birimlerince 47 olayda, 13 milyon lira değerinde ve 769 ton kaçak akaryakıt belirlendi.

Türkiye’de ilk defa tüm kolluk birimlerinin tek çatı altında toplandığı Akaryakıt Özel Ekibi, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından yapılan görevlendirmelerle faaliyetlerini yürütüyor. Ekipte, akaryakıt ve buna bağlı vergi kaçakçılığının önlenmesine yönelik ihtisaslaşmış personel işbirliği içinde görev yapıyor.

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