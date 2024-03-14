İzmir'de 100. Yıl Köprülü Kavşağı açıldı

İzmir’de Menemen Belediyesi tarafından yaptırılan 100. Yıl Köprülü Kavşağı törenle hizmete açıldı.

Kavşak, İzmir’in güneyi ile kuzeyini bağlayan İzmir Çanakkale yolu üzerine yapıldı. Açılışa katılan Menemen Belediye Başkanvekili AK Partili Aydın Pehlivan, kavşağı 120 günde tamamladıklarını açıkladı.

Kent içi trafiği rahatlatacak olan kavşağın açılışına AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ da katıldı. Dağ, seçildikleri takdirde 16 battı-çıktı ve köprülü kavşak yapacaklarını söyledi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 2019 yılında 5 köprülü kavşak ve battı-çıktı vaadinde bulunmuş fakat 5 yıl geçmesine rağmen yapmamıştı.