İzmir'de 401 bin 260 "sentetik ecza" Ele Geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 401 bin 260 sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir'de 401 bin 260 "sentetik ecza" Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede durdurulan bir kamyonda arama yaptı.

Aramada, 401 bin 260 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

# izmir # narkotik
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