İzmir'de bir araca uyuşturucu operasyonu! 3 kişi tutuklandı...

İzmir’in Tire ilçesinde polis ekiplerince bir araca düzenlenen operasyonda bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Ödemiş Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tire ilçesinde bir araca yönelik operasyon gerçekleştirdi. Araçta yapılan aramalarda 19.62 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan A.S., R.A. ve M.K. isimli 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.