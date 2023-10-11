İzmir'de Dolandırıcılara Operasyon! 2 Kişi Tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çetelere ve dolandırıcalara geçit vermedi. Bir kişiyi darbedip silah zoruyla senet imzalattığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için 9 Ekim'de operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 52 boş senet, pompalı tüfek, 35 av tüfeği fişeği ile 65 tabanca fişeği ele geçirildi. Dört şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bornova'da da Operasyon Düzenlendi

Mali Suçlarla mücadele ekibinin operasyon için bir diğer adresi de İzmir'in Bornova ilçesi oldu. Bir döviz bürosunda sahte 19 bin 500 dolar bozdurmaya çalışan iki kişi suç üstü yakalandı. Sahte dövizlere el konulurken 2 kişi gözaltına alındı. adliyeye sevk edilen şüpheliler yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.