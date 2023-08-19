İzmir'de eğlence mekanında kavga! 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı

İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir eğlence mekanında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de ağır yaralandı. Zanlıları yakalamak için çalışmalar sürüyor.

İzmir'de eğlence mekanında kavga! 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Mahallesi'nde yer alan bir eğlence mekanında tartışma çıktı. Tartışma, mekana gelen şüpheliler ile güvenlik görevlileri arasında yaşandı.

Henüz nedeni bilinmeyen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada silahlar konuştu.

Güvenlik görevlilerinden S.T. (30) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir güvenlik görevlisi açılan ateş sonucu, başka bir güvenlik görevlisi de darp sonucu yaralandı.

Silah sesleri sonrası yaşanan arbedede 5 müşteri de hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan S.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silahla yaralanan diğer görevli, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine nakledildi. 6 yaralı ise tedavileri sonrası taburcu edildi.

Şüphelilerin kaçtığı otomobil, İnönü Caddesi'nde boş bir arsada bulundu. Ekiplerin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# izmir # Çeşme # silahlı kavga
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