İzmir'de elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne 'Mahzen-24' operasyonu

Elebaşılığını yurt dışında firari olan Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik İzmir’de 'Mahzen-24' operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda tetikçinin de aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.

İzmir'de elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne 'Mahzen-24' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de organize suç örgütüne yönelik "Mahzen-24" operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı ve yurt dışından yönettiği organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama,
silahlı tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve
6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlarda tetikçinin de aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve suçta kullanıldığı tespit edilen motora el konuldu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Tek tek yakalayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.
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Kuruluş: 1921, Yıl: 103Yazılım & Tasarım: Bilgin Pro

# izmir # operasyon
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